В Волгоградской области уничтожили украинские дроны

Украинские беспилотники сегодня ночью уничтожили в Волгоградской области.
На фоне объявленного режима беспилотной опасности расчеты ПВО работали в Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской и Самарской областях. Неспокойной сегодняшняя ночь выдалась и в Волгоградской, а также в соседних Астраханской и Саратовской областях. Всего за минувшую ночь над атакованными регионами страны уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа.
Режим беспилотной опасности объявили в Волгограде накануне в 21:55. О его отмене в МЧС сообщили только в 5:45.
Фото сгенерировано с помощью ИИ.
