17 тысяч казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству

Он заверил, что министерством до конца первого полугодия текущего года будет выработан подход по цифровому учету перечня организаций для исполнения квот.
Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства. Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в 2 раза больше, чем в 2025 году.
По его словам, из 413,7 тысячи трудоспособных лиц с инвалидностью в прошлом году были заняты 110,8 тысячи человек, что составляет 30% от общего числа.
«Активными мерами содействия занятости охвачены более 25 тысяч лиц с инвалидностью. В рамках квотирования рабочих мест трудоустроены 8,1 тысячи человек», — добавил министр.