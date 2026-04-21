17 тысяч казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству

Будет внедрена цифровая служба занятости для трудоустройства лиц с инвалидностью, которая обеспечит переход к модели проактивного сопровождения граждан до трудоустройства. Начиная с этого года мы планируем охватить квотой порядка 17 тысяч лиц с инвалидностью, что в 2 раза больше, чем в 2025 году.