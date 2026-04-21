Медицина Красноярского края переходит на новые стандарты

Состоялась встреча губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с главврачами организаций, оказывающих первичную и специализированную медпомощь населению. Об этом пишут на сайте регионального правительства.
— Президент России поручил обеспечить охват всех учреждений соцсферы мероприятиями по повышению производительности труда до 2030 года. Внедрение технологий бережливого производства позволит оптимизировать рабочие процессы, создать комфортные условия для пациентов и персонала, а также устранить потери, в том числе связанные с ожиданием услуг, — отметил Михаил Котюков.
Он поручил региональному министерству здравоохранения активнее внедрять принципы новой модели работы, основанные на технологиях бережливого производства.
В Красноярском крае проект «Бережливая поликлиника» стартовал в 2016 году. Центр компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения работает в регионе с 2019 года.
На сегодняшний день вовлечены в повышение производительности труда почти 50% наших медицинских организаций.
Добавим, что в регионе заработала цифровая платформа для льготников: теперь выписка рецептов и выдача лекарств происходят онлайн. Благодаря подключению всех аптек и больниц к единой базе, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают препараты в три раза быстрее — всего за три дня вместо десяти. Кроме того, онлайн-сервисом для прикрепления люди стали пользоваться в два раза чаще.
О том, как технологии бережливого производства меняют медицину, можно сказать на примере красноярской детской больницы № 4. Здесь удалось поставить рекорд скорости: лечение ребёнка в лор-стационаре теперь занимает всего сутки. Это позволило не только сократить очереди на госпитализацию с восьми до двух месяцев, но и увеличить количество пролеченных детей на треть. Доля сложных операций выросла с 30% до 60%. Среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с пяти дней до чуть более трёх дней.
Губернатор поставил задачу: чтобы такие стандарты стали нормой, студентов-медиков нужно учить сразу в больницах, где технологии бережливого производства уже работают.