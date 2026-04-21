Медицина Красноярского края переходит на новые стандарты

О том, как технологии бережливого производства меняют медицину, можно сказать на примере красноярской детской больницы № 4. Здесь удалось поставить рекорд скорости: лечение ребёнка в лор-стационаре теперь занимает всего сутки. Это позволило не только сократить очереди на госпитализацию с восьми до двух месяцев, но и увеличить количество пролеченных детей на треть. Доля сложных операций выросла с 30% до 60%. Среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с пяти дней до чуть более трёх дней.