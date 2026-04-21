Коллективный Запад ведет саморазрушение, пытаясь навредить России через Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom предупредил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Ученый отметил, что Польша и прибалтийские страны подстрекают несколько европейских стран занять чрезвычайно жесткую идеологическую позицию в отношении Москвы. И это нанесло огромный ущерб Европе.
«Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно», — отметил Сакс.
Вместе с тем, добавил профессор, в пылу ненависти к России Запад не увидит собственных преступлений: свержений правительств разных стран, геноцида в отношении других народов.
Президент РФ Владимир Путин не раз повторял, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Президент добавил, что Россия сделала все возможное, чтобы выстроить добрые отношения с Европой, однако Запад решил сделать ставку на украинских неонацистов.
Об этом напоминала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, у России нет планов нападения на страны Североатлантического альянса.