В Казани построят новую мечеть рядом с ипподромом

Объект планируют возвести на улице Космонавтов.

В Казани прошли общественные обсуждения по выделению земельного участка под строительство новой мечети. Объект планируют возвести в районе ипподрома — на улице Космонавтов, за крытым манежем и спорткомплексом «Физра». Инициатором проекта выступило Духовное управление мусульман Татарстана, сообщает «Бизнес Онлайн».

На выделенной территории разрешено проводить религиозные обряды, а также заниматься религиозным управлением и образованием. Не исключено, что при мечети появится учебное заведение.

Жители близлежащего микрорайона Азино давно жалуются на нехватку мечетей. Ближайшая из них — «Гаиля» на улице Файзи — находится в трех километрах. При этом район активно застраивается.