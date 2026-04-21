В Казани построят новую мечеть рядом с ипподромом

В Казани прошли общественные обсуждения по выделению земельного участка под строительство новой мечети. Объект планируют возвести в районе ипподрома — на улице Космонавтов, за крытым манежем и спорткомплексом «Физра». Инициатором проекта выступило Духовное управление мусульман Татарстана, сообщает «Бизнес Онлайн».
На выделенной территории разрешено проводить религиозные обряды, а также заниматься религиозным управлением и образованием. Не исключено, что при мечети появится учебное заведение.
Жители близлежащего микрорайона Азино давно жалуются на нехватку мечетей. Ближайшая из них — «Гаиля» на улице Файзи — находится в трех километрах. При этом район активно застраивается.