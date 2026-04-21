В Красноярском крае откроется обновленный детский лагерь «Березка»

Последнюю смену перед закрытием из-за аварийности «Березка» приняла летом 2008 года. Сам лагерь ведет свою историю с 60-х годов. Восстановление места отдыха началось в 2025 году. Первых детей после обновления лагерь сможет принять уже со второй смены 2026 года — это конец июня. Лагерь рассчитан на 120 человек одновременно, всего за лето тут смогут отдохнуть 360 ребят.