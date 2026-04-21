В Красноярском крае откроется обновленный детский лагерь «Березка»

Один из старейших лагерей региона примет детей уже этим летом.

Источник: Комсомольская правда

В Манском районе Красноярского края приближается к концу обновление детского лагеря «Березка». Он не функционировал около 15 лет.

В мэрии Красноярска рассказали, что на территории лагеря уже закончили монтаж модульных корпусов, туалетов, пищеблока и медпункта. Часть старых строений на территории снесли, необходимые коммуникации пока в процессе обустройства. Сейчас сотрудники подготавливают помещения и комплектуют их необходимым инвентарем.

Последнюю смену перед закрытием из-за аварийности «Березка» приняла летом 2008 года. Сам лагерь ведет свою историю с 60-х годов. Восстановление места отдыха началось в 2025 году. Первых детей после обновления лагерь сможет принять уже со второй смены 2026 года — это конец июня. Лагерь рассчитан на 120 человек одновременно, всего за лето тут смогут отдохнуть 360 ребят.