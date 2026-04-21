Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о разбитой дороге к СНТ «Тимер» под Челябинском

Поводом стало видеообращение садоводов в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав членов СНТ «Тимер» в Челябинской области. Жители жалуются на состояние дороги к садовому товариществу, сообщают в Следкоме.

Садоводы записали видеообращение и опубликовали его в соцсетях. По данным следствия, чиновники администрации Сосновского округа не следят за состоянием подъездной дороги, из-за чего транспортные компании отказываются возить пассажиров и доставлять грузы. Жители неоднократно жаловались, но результатов не добились. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Андрею Щукину представить доклад о ходе расследования.