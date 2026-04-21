Пермь сковали 8-балльные пробки утром 21 апреля

Пермь 21 апреля сковали 8-балльные пробки. Ситуация на дорогах резко ухудшилась из-за аномального снегопада, который продолжается с утра и существенно затрудняет движение транспорта.
Наиболее сложная обстановка наблюдается на ключевых магистралях:
— улица Ленина (в оба направления) — Комсомольский проспект — улица Попова.
— лица Куйбышева — шоссе Космонавтов.
— улица Мира.
— улица Карпинского — улица Героев Хасана — улица Локомотивная.
— улица Борцов Революции.
Местами движение практически остановлено, фиксируются заторы и увеличенное время в пути.
«№ 1, 3, 19, 32, 45, 55, 59 и 67 следуют в объезд с пропуском остановки “Муравейник” в направлении Компроса. № 4, 6, 7, 8, 11 и 12 — задержки движения на улице Ленина в оба направления», — сообщают в пресс-службе Департамента транспорта Перми.