Суд взыскал долг с актёра Петренко — алименты остаются неоплаченными

С Игорь Петренко взыскали более 875 тысяч рублей задолженности по алиментам, однако часть долга остается непогашенной. Об этом следует из материалов судебных приставов и судебных документов.
По состоянию на 20 апреля, актер все еще должен свыше 379 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено в мае 2022 года на основании нотариального соглашения об уплате алиментов, заключенного в декабре 2015 года.
В рамках этого производства с него взыскиваются более 140 тысяч рублей задолженности, а также исполнительский сбор в размере 225 тысяч рублей и дополнительные расходы. Кроме того, фигурирует отдельное взыскание в размере 10 тысяч рублей по исполнительному документу с начисленным сбором.
Судебные документы также указывают, что актер не оплатил вовремя штраф за парковку, после чего сумма была увеличена решением суда. 17 апреля 2026 года на него возбудили еще два производства, связанные с взысканием исполнительских сборов на общую сумму около 2 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2024 году задолженность Петренко превышала 9,2 миллиона рублей, а в 2025 году составляла около 1,3 миллиона рублей с учетом различных начислений.
Игорь Петренко — актер театра и кино, известный по ряду российских фильмов и сериалов.
