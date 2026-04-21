«Единая Россия» подвела итоги работы в социальной сфере по Народной программе партии

В Красноярске прошла очередная площадка, посвященная социальной политике, в рамках подготовки к региональному форуму «Единой России» «Есть результат!». Мероприятие состоялось на базе семейного МФЦ в Октябрьском районе Красноярска.
В работе площадки приняли участие председатель краевого парламента Алексей Додатко, председатель комитета краевого парламента по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев, министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, представители учреждений социального обслуживания, получатели услуг семейного центра.
Перед началом работы круглого стола участники совещания познакомились с деятельностью МФЦ. Работа в учреждении устроена по принципу «одного окна»: специалисты сами определяют, помощь какого ведомства необходима, и сопровождают семью на всех этапах получения необходимой помощи. Также предусмотрена психологическая помощь, оборудованы комфортные детские зоны для всех возрастов.
В 2026 году запланировано открытие второго в крае «Семейного “МФЦ” на базе КГБУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения “Назаровский”. В дальнейшем министерством планируется тиражирование данной практики в других учреждениях социального обслуживания в крае.
«У меня ребятишки разного возраста. Младшему сейчас 4 года. Когда ему было два с половиной, я обращалась сюда за помощью раннего вмешательства: мы проводили занятия развивающего характера с логопедом-дефектологом, педагогами в группе. Рада быть не просто мамой, а участником таких социально-значимых мероприятий», — рассказала многодетная мама, посетительница центра Юлия Гофман.
«Мы гордимся нашей системой социальной защиты и социальной поддержки не только с точки зрения объемов средств, которые направляются в эту отрасль на развитие инфраструктуры, на помощь людям, — отметил заместитель секретарь регионального отделения “Единой России”, руководитель фракции “Единой России” в краевом парламенте Алексей Додатко. — Красноярский край выступает в качестве площадки внедрения и разработки самых передовых практик в данной сфере. Мы понимаем, что социальная политика вышла далеко за рамки простого оказания помощи в трудной жизненной ситуации. Мы говорим о том, что наша система социальной защиты является одним из ключевых инструментов решения государственных задач в сфере поддержки семьи, демографии, реализации программ активного долголетия, поддержки семей и участников СВО. Мы являемся законодателями мод, если можно так выразиться, разрабатывая и внедряя механизмы, которые впоследствии применяются в масштабах всей страны и хотим эту планку держать и дальше».
Депутат «Единой России», председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев отметил, что задача партии — максимально снизить нагрузку на получателей льгот:
«Уже активно работает семейный МФЦ в Октябрьском районе. В этом же году семейный МФЦ откроется в Назарово. Наша задача — максимально снизить нагрузку, которая есть на потенциальных получателей мер социальной поддержки. Наш приоритет все эти пять лет — “Забота о каждом”. Если вы посмотрите перечень законов, которые были приняты по инициативе фракции “Единая Россия”, то они заключались в том, чтобы учесть всех: многодетные семьи, людей почтенного возраста, инвалидов разных групп, участников СВО. Крайне важно исходить из того, что не человеку нужно прийти, а система должна прийти к человеку и предложить поддержку. Это все основано на народной программе».
По итогам обсуждения выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Но самое главное — в этот процесс снова включены жители. Отправить свой наказ напрямую в партию может любой желающий, работает специальный сайт естьрезультат.рф.
Отметим, различные виды социальной помощи в крае получает практически каждый второй житель. Денежные выплаты, компенсации, иные меры социальной поддержки получают 1,4 млн человек.