Дачный маршрут запустят в Хабаровске с 27 апреля

Востребованный среди хабаровских дачников троллейбусный маршрут возвращается на улицы краевого центра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», курсировать общественный транспорт № 28 по направлению «Дворец профсоюзов — Дачи малого аэропорта» начнет с 27 апреля.
— Пассажиропоток на этом направлении в течение всего дачного периода высокий, поэтому рейсы будут совершаться почти каждый час, — уточняют в городской администрации.
От начального остановочного пункта «Дворец профсоюзов» троллейбусы будут отправляться в 07:37, 08:59, 10:21, 11:43, 13:05, 14:27, 17:11, 18:33 и 19:55. В обратную сторону, от конечной остановки «Дачи малого аэропорта», время определено в 08:18, 09:40, 11:02, 12:24, 13:46, 15:08, 17:52, 19:14, 20:36 (до троллейбусного депо).
Напомним, что на Амуре пассажирская навигация откроется в Хабаровске с 1 мая. Четыре теплохода будут работать на трёх маршрутах. Перевозить дачников и других пассажиров будут по направлениям:
— «Речной вокзал — пос. Уссурийский — 4-й км — 5,5-й км — 6-й км — 7-й км — 9-й км — 10-й км»;
— «Речной вокзал — Хутор Телегино — Речная — Строительная — Садовая 2 — Дубки»;
— «Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая 1».