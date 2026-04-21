Российские стартапы готовятся к новой волне инвестиций

Но именно здесь и проходит самая болезненная граница — между идеей и институтом, между основателем с питч-деком и компанией с выручкой. Для многих этот переход по-прежнему остается непреодолимым: по имеющимся данным, около 60 процентов молодых российских инновационных компаний закрываются из-за проблем с инвестированием. Не потому что идеи плохие, а потому что нет инфраструктуры, которая помогла бы правильно упаковать продукт, протестировать его на реальном рынке и выйти с ним к инвестору в нужный момент.