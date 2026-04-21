Ростовская область подверглась массированной атаке дронов в ночь на 21 апреля

В ночь на 21 апреля Ростовская области подверглась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО отразили и уничтожили больше сорока БПЛА в Таганроге и 11 районах: Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском.
— В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий, — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе поселка Персиановский Октябрьского (сельского) района была нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта. В итоге было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.
— В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях.
По данным минобороны России всего с 20 часов 20 апреля до 7 часов 21 апреля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.
