Ростовская область подверглась массированной атаке дронов в ночь на 21 апреля

Вражеские беспилотники повредили дома и контактную сеть, вызвав задержку поездов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 апреля Ростовская области подверглась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО отразили и уничтожили больше сорока БПЛА в Таганроге и 11 районах: Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском.

— В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе поселка Персиановский Октябрьского (сельского) района была нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта. В итоге было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.

— В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях.

По данным минобороны России всего с 20 часов 20 апреля до 7 часов 21 апреля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше