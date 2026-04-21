Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 апреля

Энергетики перечислили адреса, где во вторник в Ростове отключат свет.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 21 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.

С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:

— улица Самарская;

— улица Керченская;

— улица Новороссийская;

— улица Шаром;

— улица Тульская;

— улица Французская;

— улица Роше;

— улица Триумфальная;

— улица Булановская;

— улица Московская;

— улица Одесская;

— улица Волгоградская;

— улица Стравинского;

— улица Севастопольская;

— улица Казанская;

— улица Ленинградская.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— переулок Казахстанский, 19, 19А, 19Б;

— переулок Дагестанский, 16А;

— улица Нижненольная, 7−15 и 32−48;

— улица Искусственная, 23−43 и 18−24;

— улица Немировича-Данченко, 43−75 и 46−72;

— улица Калитвинская, 11−17;

— улица Подъездная, 1−35 и 2−28;

— улица Шеболдаева, 26−32;

— переулок Педагогический, 30−48 и 33−47;

— переулок Каляевский, 36−54 и 29−47;

— переулок Боевой, 46−64 и 37−55;

— переулок Орджоникидзе, 51−69 и 34−54;

— переулок Ашхабадский, 37−55 и 22−40;

— улица 3-я Баррикадная, 75/83, 35−85, 36−52, 46А;

— улица 4-я Кольцевая, 82, 64А, 66А;

— улица 6-я Кольцевая, 64А, 64−72, 84, 66А, 75, 83−85, 91, 93/1, 95;

— улица Красная, 51−97 и 30−82;

— улица Крупской, 45−97 и 56−78;

— улица Осипенко, 63−67, 64;

— улица Промежуточная, 1−23, 2−24, 25;

— проспект Стачки, 122−156;

— улица Фестивальная, 10−12.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Цусимский, 15−63, 30−32;

— улица Левобережная, 73−85 и 12−24.

С 10:00 до 12:00 отключения затронут следующие адреса:

— улица Губаревича, 2−44 и 1−37;

— улица Профсоюзная, 182−214, 87/2, 85, 89;

— проспект Олимпийский, 17−27, 4−12, 12/5;

— улица Степана Разина, 8−14;

— улица Балакирева, 32.

С 13:00 до 15:00 отключения запланированы в домах:

— улица 2-я Кольцевая, 28−42, 11−59, 11/7;

— улица 1-я Кольцевая, 38−52, 13−25;

— улица Балакирева, 2−22, 1−25, 32;

— площадь Рабочая, 1;

— улица Профсоюзная, 85, 89;

— улица Ясная, 25−29.

