Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 апреля

Отключения света в Ростове на 21 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.
С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:
— улица Самарская;
— улица Керченская;
— улица Новороссийская;
— улица Шаром;
— улица Тульская;
— улица Французская;
— улица Роше;
— улица Триумфальная;
— улица Булановская;
— улица Московская;
— улица Одесская;
— улица Волгоградская;
— улица Стравинского;
— улица Севастопольская;
— улица Казанская;
— улица Ленинградская.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— переулок Казахстанский, 19, 19А, 19Б;
— переулок Дагестанский, 16А;
— улица Нижненольная, 7−15 и 32−48;
— улица Искусственная, 23−43 и 18−24;
— улица Немировича-Данченко, 43−75 и 46−72;
— улица Калитвинская, 11−17;
— улица Подъездная, 1−35 и 2−28;
— улица Шеболдаева, 26−32;
— переулок Педагогический, 30−48 и 33−47;
— переулок Каляевский, 36−54 и 29−47;
— переулок Боевой, 46−64 и 37−55;
— переулок Орджоникидзе, 51−69 и 34−54;
— переулок Ашхабадский, 37−55 и 22−40;
— улица 3-я Баррикадная, 75/83, 35−85, 36−52, 46А;
— улица 4-я Кольцевая, 82, 64А, 66А;
— улица 6-я Кольцевая, 64А, 64−72, 84, 66А, 75, 83−85, 91, 93/1, 95;
— улица Красная, 51−97 и 30−82;
— улица Крупской, 45−97 и 56−78;
— улица Осипенко, 63−67, 64;
— улица Промежуточная, 1−23, 2−24, 25;
— проспект Стачки, 122−156;
— улица Фестивальная, 10−12.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— улица Цусимский, 15−63, 30−32;
— улица Левобережная, 73−85 и 12−24.
С 10:00 до 12:00 отключения затронут следующие адреса:
— улица Губаревича, 2−44 и 1−37;
— улица Профсоюзная, 182−214, 87/2, 85, 89;
— проспект Олимпийский, 17−27, 4−12, 12/5;
— улица Степана Разина, 8−14;
— улица Балакирева, 32.
С 13:00 до 15:00 отключения запланированы в домах:
— улица 2-я Кольцевая, 28−42, 11−59, 11/7;
— улица 1-я Кольцевая, 38−52, 13−25;
— улица Балакирева, 2−22, 1−25, 32;
— площадь Рабочая, 1;
— улица Профсоюзная, 85, 89;
— улица Ясная, 25−29.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.