В Хабаровске водитель пытался избежать штрафа через фиктивный договор

Житель Хабаровска не смог обжаловать административный штраф за езду на незарегистрированной машине. Суд установил, что транспортное средство использовалось без постановки на учет в течение девяти месяцев после ввоза в страну, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Нарушение было зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции в конце декабря 2025 года. Гражданин Б. предоставил договор купли-продажи, утверждая, что автомобиль теперь принадлежит другому лицу. Тем не менее, Хабаровский краевой суд счел данные доводы несостоятельными.
Следствие и суд установили, что пункт о передаче автомобиля покупателю Р. носил лишь бумажный характер. На момент задержания машиной продолжал пользоваться продавец, не имея полномочий от «нового собственника». Кроме того, покупатель из Владивостока не предпринимал попыток зарегистрировать технику на свое имя.
Учитывая совокупность фактов, действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Штраф, назначенный постановлением инспектора ДПС, оставлен без изменений.
