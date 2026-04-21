Умер Сергей Стадлер: стала известна причина смерти народного артиста РФ

Умер Сергей Стадлер, народный артист России, скрипач и дирижер. О смерти музыканта в понедельник сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стадлеру было 63 года. 20 мая дирижеру исполнилось бы 64 года.
«Сергея Стадлера воспитал Санкт-Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — отметил Беглов.
Как рассказал источник «КП-Петербург», трагедия произошла во время полета из Северной столицы в Стамбул. Самолет экстренно посадили в Бухаресте. К сожалению, реанимировать артиста не удалось.
Сергей Стадлер родился в Ленинграде 20 мая 1962 года в семье музыкантов: мать работала концертмейстером консерватории, отец играл на альте в филармоническом оркестре. Окончил специальную музыкальную школу при консерватории, затем экстерном — саму Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, где учился у Давида Ойстраха, Леонида Когана и Михаила Ваймана.
За свою карьеру он выступал более чем в 90 странах, занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра России, работал в театрах оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбурга. В 2008—2011 годах Стадлер занимал пост ректора Санкт-Петербургской консерватории, позже преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2013 году основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, был художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижером оркестра. Стадлер удостоен звания народного артиста России.
В связи с кончиной артиста глава Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам музыканта.
