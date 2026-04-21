Умер Сергей Стадлер: стала известна причина смерти народного артиста РФ

За свою карьеру он выступал более чем в 90 странах, занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра России, работал в театрах оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбурга. В 2008—2011 годах Стадлер занимал пост ректора Санкт-Петербургской консерватории, позже преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2013 году основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, был художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижером оркестра. Стадлер удостоен звания народного артиста России.