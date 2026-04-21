Действовавший почти 8 часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области

Продлившийся без малого восемь часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

За время действовавшей в регионе угрозы дежурные расчеты ПВО уничтожали направленные на регион смертоносные летательные аппараты. Их точного количества в Минобороны не называют, однако уточняют, что всего над атакованными территориями страны было ликвидировано 97 дронов ВСУ.

Отметим, что на фоне объявления о возможной беспилотной атаке сотрудники Росавиации приостановили работу волгоградского аэропорта. Наложенные ведомством ограничения продлились чуть больше 20 минут.

Фото Андрея Поручаева.