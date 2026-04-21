Полицейский застрелил агрессивного алабая в Ужуре

В городе Ужур Красноярского края сотрудник полиции обезвредил напавшего на людей домашнего алабая.
Все случилось накануне на улице Горького около одного из частных домов. По предварительным данным, когда хозяйка пса зашла в вольер, он выскочил наружу и выбежал за ограду, после чего начал кидаться на прохожих. В результате пострадали два человека.
«На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции. Он увидел мужчину, который пытался удержать на земле вырывавшегося алабая, который уже успел покусать его и женщину. В какой-то момент среднеазиатской овчарке удалось вырваться. Она вела себя крайне агрессивно, бросалась на окружающих и ринулась на стража правопорядка. Оценив реальную угрозу жизни и здоровью граждан, участковый уполномоченный на основании Федерального закона “О полиции” применил табельное оружие: прицельным выстрелом пёс был обезврежен», — рассказали в ГУ МВД.
В настоящее время по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
