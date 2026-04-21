Для белгородских школьников росгвардейцы провели урок мужества

Офицеры СОБР «Белогор» управления Росгвардии по Белгородской области провели урок мужества для учащихся третьих и четвертых классов на базе МБОУ ЦО № 6 «Перспектива» в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Военные рассказали школьникам о специфике службы спецназа в войсках правопорядка, и напомнили о подвиге Героя России Алексея Осипова. Наш земляк 20 марта 2025 года при атаке вражеского дрона на колонну открыл огонь и уничтожил цель, закрыв группу от разлета осколков, ценой собственной жизни.
Ребята с интересом расспрашивала росгвардейцев о многих вещах, в том числе и о том, какие качества необходимы, чтобы стать защитниками Отечества.