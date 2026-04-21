Для белгородских школьников росгвардейцы провели урок мужества

Военные рассказали школьникам о специфике службы спецназа в войсках правопорядка, и напомнили о подвиге Героя России Алексея Осипова. Наш земляк 20 марта 2025 года при атаке вражеского дрона на колонну открыл огонь и уничтожил цель, закрыв группу от разлета осколков, ценой собственной жизни.