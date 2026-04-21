На Южном Урале участникам СВО будут предоставлять земельные участки в садах

В Челябинской области семьям участников СВО будут предоставлять земельные участки в садовых товариществах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Практика предоставления земельных участков для ведения садоводства героям СВО реализована более чем в 30 регионах России», — пояснили в пресс-службе Заксобрания.
Законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером и «устанавливает возможность предоставления героям СВО садовых земельных участков взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а также денежной выплаты».
Окончательное рассмотрение законопроекта запланировано на 23 апреля.
«Предлагаемые изменения направлены на расширение мер поддержки участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также членов их семей. С таким предложением выступили сами бойцы, проходящие обучение по программе “Герои Южного Урала”», — дополнили в пресс-службе.
Сейчас герои СВО состоят на учете в единой очереди на получение земельных участков наравне с многодетными семьями. «Предлагаемые изменения позволят не только сократить очередность и уменьшить время ожидания в очереди на получение земельных участков, но и дадут возможность южноуральским героям получить садовые земельные участки в тех муниципалитетах, где наблюдается дефицит земельных участков», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Шмидт.
С 2023 года по 2025-й на учет было поставлено 932 участника СВО и их семей. Из них земельные участки получили 105 граждан, денежную выплату взамен участка выбрали 478 заявителей.
В соответствии с законопроектом земельные участки для садоводства могут быть предоставлены при наличии таких участков, находящихся в муниципальной собственности. Сейчас их насчитывается более 2,5 тыс., многие обеспечены инфраструктурой.