В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства Театральной площади

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск определены подрядчики для разработки проектов благоустройства Театральной площади — одного из ключевых общественных пространств города, которое планируют обновить к его 400-летию.
Проект реконструкции самой площади выполнит местная проектная мастерская «А-2». Стоимость контракта составляет 10,5 млн рублей. Разработкой документации для модернизации светомузыкального фонтана займется компания «ФонтанГрад» из Краснодара, сумма контракта — 2 млн рублей.
В рамках проекта Театральная площадь должна получить современный, безопасный и эстетичный облик. Планируется установка удобных лавочек и урн, создание пространства для проведения городских мероприятий, праздников и ярмарок. Особое внимание уделят инфраструктуре: все электрические сети для освещения и иллюминации будут перенесены под землю. Также подрядчику предстоит разработать схему озеленения с сохранением существующих здоровых насаждений и дополнением территории новыми деревьями и кустарниками.
Работы по модернизации фонтана начнутся с подготовки концепции. Подрядчик обязан представить на согласование не менее трех вариантов эскизов обновленного объекта, а также видеоролик, демонстрирующий различные режимы его работы. Только после утверждения внешнего облика можно будет перейти к созданию детальной проектно-сметной документации.
На разработку полного пакета документов отводится шесть месяцев с момента подписания контрактов. Ожидается, что вся необходимая документация для начала благоустройства будет готова к концу 2026 года.