В Хабаровске ушёл с должности директор департамента архитектуры мэрии

В Хабаровске покинул пост директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин. Информация о нём пропала с официального сайта городской администрации.
Олег Сутурин занимал эту должность с 22 июня 2023 года. До назначения в мэрию он несколько лет возглавлял краевое министерство строительства. О причинах ухода с поста официально ничего не сообщается.
На время отсутствия руководителя исполняющим обязанности директора департамента назначен главный архитектор города Аркадий Корзун. Соответствующие данные уже добавлены на портал мэрии города.
В период пребывания в кресле заммэра Сутурин курировал вопросы градостроительства, капитального ремонта и землепользования. За время его работы департамент занимался подготовкой важных проектов развития городской среды, включая благоустройство общественных пространств и работу с инвесторами.