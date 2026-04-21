В Хабаровске ушёл с должности директор департамента архитектуры мэрии

Исполняющим обязанности директора департамента назначен главный архитектор города Аркадий Корзун.

В Хабаровске покинул пост директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин. Информация о нём пропала с официального сайта городской администрации.

Олег Сутурин занимал эту должность с 22 июня 2023 года. До назначения в мэрию он несколько лет возглавлял краевое министерство строительства. О причинах ухода с поста официально ничего не сообщается.

На время отсутствия руководителя исполняющим обязанности директора департамента назначен главный архитектор города Аркадий Корзун. Соответствующие данные уже добавлены на портал мэрии города.

В период пребывания в кресле заммэра Сутурин курировал вопросы градостроительства, капитального ремонта и землепользования. За время его работы департамент занимался подготовкой важных проектов развития городской среды, включая благоустройство общественных пространств и работу с инвесторами.