В Красноярске наградили муниципальных служащих ко Дню местного самоуправления

В Красноярске прошла церемония награждения, приуроченная ко Дню местного самоуправления. С профессиональным праздником сотрудников поздравил глава города Сергей Верещагин. Он отметил ключевые задачи, стоящие перед муниципальной командой, включая интеграцию новых территорий, подготовку к 400-летию Красноярска, работу с обращениями жителей, а также поддержку участников СВО и их семей. У нас крепкая, сильная, креативная команда. Подтверждением являются городские проекты, получившие признание коллег на федеральном уровне. В числе таких примеров — проект «Семья — душа и сила Красноярска», который стал финалистом III Всероссийской муниципальной премии «Служение», — сказал Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_365104» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В рамках мероприятия глава города вручил представителям администрации почетные грамоты. С поздравлением к муниципальным служащим также обратились губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного собрания Алексей Додатко. Система местного самоуправления в нашем регионе опирается на тысячи грамотных и ответственных специалистов. Многие из них родились и выросли здесь, а теперь вкладывают силы в развитие малой родины. Благодаря их труду не только преображаются города и сёла, но и воплощаются в жизнь масштабные проекты, важные для всего края, — отметили Михаил Котюков и Алексей Додатко. Напомним, что накануне в Красноярске вручили знаки «Почетный донор России».