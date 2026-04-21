Эксперты «Перезвони сам» рассказали, как защитить свои персональные данные

Кража денег с карты, оформление кредитов без ведома пользователя и взлом устройств часто связаны с цифровым следом человека. Об этом сообщили эксперты проекта «Перезвони сам». Под цифровым следом понимается вся информация о пользователе в интернете: личные данные, фото, история действий и геолокация. Эти сведения формируют цифровой профиль и могут использоваться мошенниками для обмана и подбора паролей.
По данным МВД России, по итогам 2025 года киберпреступления составили почти половину всех зарегистрированных в Москве. Злоумышленники используют фишинг, вредоносное ПО и фейковые видеоконференции для получения данных. Также применяются дипфейки, социальная инженерия, «спящие» сим-карты и доксинг. Отдельной угрозой остается кибербуллинг, связанный с травлей и распространением ложной информации.
Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять отправителей сообщений. Важно использовать сложные и разные пароли, отдельную почту для ключевых сервисов и двухфакторную аутентификацию. Также советуют включать уведомления о входах, определитель номера в банковских приложениях и устанавливать самозапрет на кредиты через госуслуги.
Полностью удалить цифровой след невозможно, однако его можно сократить. Для этого следует ограничить доступ к данным в соцсетях, удалить лишний контент или деактивировать аккаунты. Кроме того, пользователь вправе требовать удаления персональной информации с сайтов и из поисковых систем, если она недостоверна, устарела или размещена незаконно, передает официальный сайт мэра Москвы.
Накануне Дня Победы мошенники пытаются получить персональные данные пенсионеров под видом вручения памятных наград. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками органов местного самоуправления и сообщают о предстоящей выдаче медалей и наград к памятной дате.