Можно ли при диабете делать перманентный макияж бровей, век и губ?

«Перманентный макияж — это инвазивная процедура, производящаяся с нарушением целостности кожных покровов. Высокий уровень сахара в крови создаёт питательную среду для бактерий, а также негативно влияет на сосуды и нервы, — предупреждает врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова. — Поэтому татуаж при диабете может привести к воспалению и нагноению в месте, где вводился пигмент. Не исключены инфекционные осложнения — как минимум обострение герпесвирусной инфекции; образование рубцов, возникновение асимметрии и так далее. Высокий уровень сахара системно ухудшает кровообращение, а значит, заживление кожи после процедуры у диабетиков может происходить достаточно долго».