Можно ли при диабете делать перманентный макияж бровей, век и губ?

Разобраться в вопросе помогла врач диетолог-эндокринолог.

Перманентный макияж — популярная косметическая процедура, которую выбирают женщины, желающие сэкономить время на ежедневном нанесении косметики. Но одинаково ли она безопасна для всех?

«Перманентный макияж — это инвазивная процедура, производящаяся с нарушением целостности кожных покровов. Высокий уровень сахара в крови создаёт питательную среду для бактерий, а также негативно влияет на сосуды и нервы, — предупреждает врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова. — Поэтому татуаж при диабете может привести к воспалению и нагноению в месте, где вводился пигмент. Не исключены инфекционные осложнения — как минимум обострение герпесвирусной инфекции; образование рубцов, возникновение асимметрии и так далее. Высокий уровень сахара системно ухудшает кровообращение, а значит, заживление кожи после процедуры у диабетиков может происходить достаточно долго».

По словам эксперта, прежде чем делать татуаж, необходимо привести в норму сахар, гликированный гемоглобин и проконсультироваться с эндокринологом, чтобы выяснить, нет ли иных противопоказаний для проведения процедуры. Сводить татуаж можно только после нормализации показателей сахара и гликированного гемоглобина, а также получения разрешения и рекомендаций от лечащего врача.

