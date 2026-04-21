«Энергия талантов» комсомольских нефтяников

Во дворце культуры «Алмаз» прошел корпоративный конкурс, в котором приняли участие работники Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть»), их дети, а также ученики «Роснефть-классов» и студенты профильных специальностей. Это событие стало праздником для всех, кто черпает вдохновение и силу в творчестве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Более 100 участников «Энергия талантов» демонстрировали креативные способности в разных номинациях. Выставка фотографий, рисунков и поделок, размещенная в фойе дворца, погрузила зрителей в атмосферу искусства. Но настоящий энергетический заряд получили гости праздника во время двухчасового концерта. Танцы, песни, театральные зарисовки и акробатика — нефтяники представили яркие номера, каждый из который сопровождался громкими аплодисментами. На сцене блистали уже состоявшиеся артисты, давно полюбившиеся зрителям и те, кто только начинает свой путь на сцене.
Оценивали выступления работники городских учреждений культуры, представители КНПЗ, председатель профсоюзной организации завода. Жюри было непросто сделать выбор и определить лучших.
Среди вокалистов в младшей возрастной группе победу одержала Кристина Груздева с песней «Я мечтаю о чуде», а в старшей — Вяткина Ксения, исполнившая мексиканскую народную песню.
Лучшей в номинации «вокально-инструментальный жанр» была признана хорошо известная многим комсомольчанам рок-группа «Энержди», в состав которой входят сотрудники разных подразделений предприятия, а также коллектив ребят «Роснефть-классов» лицея № 33.
В эстрадно-цирковом искусстве наивысшую оценку получило выступление Евгения Демьяненко, который прочел своё, авторское стихотворение и номер юной акробатки Дарины Рист. В хореографии первое место присудили коллективам педагогов и учеников «Роснефть-классов» лицея № 33. В номинации «Отражение» отличились Галина Пастухова, Анастасия Пронина, Полина Батракова и Анастасия Косырева.
Все конкурсанты получили подарки и дипломы, а победители — право представить свое предприятие на финале всероссийского корпоративного проекта «Энергия талантов», который пройдет в Москве. Мероприятие, давно ставшее традиционным для завода, в очередной раз показало, насколько энергичны и креативны нефтяники.
Корпоративный проект «Энергия талантов» реализуется почти 20 лет, он является важной частью социальной политики компании «Роснефть», позволяя сотрудникам и их детям реализовывать свой творческий потенциал.