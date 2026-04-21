Ачинка столкнулась с шантажом после покупки аэрогриля на маркетплейсе

Жительница Ачинска столкнулась с шантажом при попытке вернуть некачественный аэрогриль продавцу с маркетплейса. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Женщина купила аэрогриль в подарок маме на день рождения. Товар за 4471 рубль с ПВЗ она забирала вечером, поэтому не обратила внимание на состояние упаковки — коробка вся была обмотана скотчем. Второпях смотрев аэрогриль снаружи и внутри, она не обнаружила никаких дефектов. Но уже будучи дома заметила царапины на экране техники, отслоение пластика и отсутствие гарантийного талона. Кроме того, объем оказался 3 литра вместо 6, а при эксплуатации вода вытекала через стекло.
Попытки вернуть некачественный товар через торговую площадку оказались безуспешны: заявки отклонили. Продавец в переписке отправил в техподдержку. Там, после предоставления всех доказательств, потребовали поставить товару 5 звезд — только после этого пообещали вернуть деньги.
«Женщина неделю пыталась добиться возврата, но ей продолжали отвечать “поставьте 5 звезд”. Тогда она решила для разрешения ситуации обратиться к нашим специалистам, которые проконсультировали её и помогли составить претензию», — рассказали в региональном Управлении.
Только после получения претензии ИП Юрков Д. А. вернул полную стоимость товара потребителю.
