Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ачинка столкнулась с шантажом после покупки аэрогриля на маркетплейсе

Жительница Ачинска столкнулась с шантажом при попытке вернуть некачественный аэрогриль продавцу с маркетплейса. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Женщина купила аэрогриль в подарок маме на день рождения. Товар за 4471 рубль с ПВЗ она забирала вечером, поэтому не обратила внимание на состояние упаковки — коробка вся была обмотана скотчем. Второпях смотрев аэрогриль снаружи и внутри, она не обнаружила никаких дефектов. Но уже будучи дома заметила царапины на экране техники, отслоение пластика и отсутствие гарантийного талона. Кроме того, объем оказался 3 литра вместо 6, а при эксплуатации вода вытекала через стекло.

Попытки вернуть некачественный товар через торговую площадку оказались безуспешны: заявки отклонили. Продавец в переписке отправил в техподдержку. Там, после предоставления всех доказательств, потребовали поставить товару 5 звезд — только после этого пообещали вернуть деньги.

«Женщина неделю пыталась добиться возврата, но ей продолжали отвечать “поставьте 5 звезд”. Тогда она решила для разрешения ситуации обратиться к нашим специалистам, которые проконсультировали её и помогли составить претензию», — рассказали в региональном Управлении.

Только после получения претензии ИП Юрков Д. А. вернул полную стоимость товара потребителю.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.