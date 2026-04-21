В Омской области капитально отремонтируют мост через Омь

На подготовку проектной документации выделили более 13,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Региональные власти объявили о поиске исполнителя для проведения предремонтных работ на мосту черз Омь. Информация о тендере появилась на официальном портале государственных закупок.

Согласно документации, проблемный объект находится в Кормиловском районе. Речь идет об участке автомобильной дороги, связывающей населенные пункты Кормиловка, Михеевка и Егорьевка. Точный ориентир—второй километр указанной трассы.

Максимальная сумма, которую готов выплатить заказчик за подготовку к капремонту, составляет 13,8 миллиона рублей. Победителю торгов предстоит провести комплекс инженерных изысканий, а затем на их основе создать полноценный пакет проектной и рабочей документации. Именно этот документ станет основой для будущего ремонта мостового сооружения.

Заявки от желающих участвовать в отборе принимаются до 7 мая. Имя будущего проектировщика и итоги аукциона официально подведут 13 мая.

Ранее КП-Омск сообщала, что жильцам омской многоэтажки незаконно начисляли взносы за капремонт подвала.