В Омской области капитально отремонтируют мост через Омь

Региональные власти объявили о поиске исполнителя для проведения предремонтных работ на мосту черз Омь. Информация о тендере появилась на официальном портале государственных закупок.
Согласно документации, проблемный объект находится в Кормиловском районе. Речь идет об участке автомобильной дороги, связывающей населенные пункты Кормиловка, Михеевка и Егорьевка. Точный ориентир—второй километр указанной трассы.
Максимальная сумма, которую готов выплатить заказчик за подготовку к капремонту, составляет 13,8 миллиона рублей. Победителю торгов предстоит провести комплекс инженерных изысканий, а затем на их основе создать полноценный пакет проектной и рабочей документации. Именно этот документ станет основой для будущего ремонта мостового сооружения.
Заявки от желающих участвовать в отборе принимаются до 7 мая. Имя будущего проектировщика и итоги аукциона официально подведут 13 мая.
Ранее КП-Омск сообщала, что жильцам омской многоэтажки незаконно начисляли взносы за капремонт подвала.