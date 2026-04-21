Герасимов: ЛНР освобождена, наступление идет по всем фронтам

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отмечается, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте — апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.
Кроме того, подразделения России продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, расстояние до восточных окраин составляет 12 и 7 километров соответственно.
В Минобороны заявили, что в феврале — марте Вооруженные силы Украины потеряли три тысячи военнослужащих и более 160 единиц техники, а также ведут информационную кампанию о якобы возвращении 480 квадратных километров территории, передает Telegram-канал военного ведомства.
16 апреля стало известно, что штурмовики с позывными «Кейбер» и «Вейдер» захватили бункер в тылу ВСУ, при этом не допустив потерь среди украинских военнослужащих. Эта операция сохранила жизни российских пехотинцев во время основного штурма.