Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: ЛНР освобождена, наступление идет по всем фронтам

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отмечается, ЛНР освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте — апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Кроме того, подразделения России продвигаются в направлении Славянска и Краматорска, расстояние до восточных окраин составляет 12 и 7 километров соответственно.

В Минобороны заявили, что в феврале — марте Вооруженные силы Украины потеряли три тысячи военнослужащих и более 160 единиц техники, а также ведут информационную кампанию о якобы возвращении 480 квадратных километров территории, передает Telegram-канал военного ведомства.

16 апреля стало известно, что штурмовики с позывными «Кейбер» и «Вейдер» захватили бункер в тылу ВСУ, при этом не допустив потерь среди украинских военнослужащих. Эта операция сохранила жизни российских пехотинцев во время основного штурма.

