Погибшими при спуске с Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска

УЛАН-УДЭ, 21 апр — РИА Новости. Погибшими от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска, информирует региональное СУСК РФ.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что трое туристов погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Группа была зарегистрирована.
«По предварительным данным, группа туристов из города Красноярска в составе 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района Республики Бурятия для восхождения к пику Мунку-Сардык», — говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Отмечается, что группа должна была вернуться обратно 22 апреля к полудню. Но 21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной дороге у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек, отметили в ведомстве.
После этого туристы поднялись обратно к месту происшествия. Владелец же кафе утром передал сообщение правоохранителям, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.
По данному факту проводится доследственная проверка. К базовому лагерю группы выехал следователь СК для проверки сообщения и установления всех обстоятельств происшествия.
Мунку-Сардык — высочайшая точка республики Бурятия, расположенная на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России — Эльбрусу и Белухе.