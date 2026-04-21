В Челябинской области начался сезон клещей: где чаще кусают и чем они опасны

В Челябинской области первый случай укуса клеща в этом году зафиксировали уже месяц назад. Где южноуральцы чаще всего сталкиваются с членистоногими и какие инфекции они переносят, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Источник: Pchela.News

По данным специалистов, которые приводит 74.RU, большинство укусов происходит в лесах — на них приходится 70% случаев. Ещё 15% фиксируют в черте Челябинска, 10% — на садовых участках и 5% — в парках. Чаще всего за медицинской помощью обращаются жители горнолесной зоны, включая Нязепетровский, Саткинский, Миасский и Златоустовский округа.

Конкретное число пострадавших не раскрывается, но показатели уже выше прошлогодних. Сейчас зарегистрировано 18,34 случая на 100 тысяч жителей (среди детей — 30,82). Для сравнения, в это же время в 2025 году показатели были ниже. Дети составляют более трети всех пострадавших.

Ещё специалисты отмечают, что клещи чаще всего переносят не энцефалит. По данным прошлого года, в 24% случаев у них находили риккетсии, в 22,8% — боррелиоз. Другие инфекции встречаются значительно реже. В этом сезоне уже обследован 81 клещ, и у 8% обнаружен возбудитель боррелиоза.

Ранее в Челябинской области подтвердили первый в 2026 году случай заболевания клещевым боррелиозом.