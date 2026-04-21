Когда в Казахстане появятся спецвагоны для людей с инвалидностью

Он заверил, что на железнодорожном транспорте порядка 90% составов оснащены подъемниками и адаптированными купе.
К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон. В рамках большой программы по реконструкции вокзалов предусматриваются необходимые элементы доступности: пандусы, лифты, подъемные устройства, переоборудуются кассовые зоны и санитарные помещения. Действует 50% льгота на железнодорожные билеты, имеется функция онлайн-оформления на специализированные купе.
Министр также сообщил, что по итогам 2025 года перевезено 580 тысяч людей с инвалидностью.
