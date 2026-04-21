Музаев ответил на критику ЕГЭ — назвал ее субъективной

Оценки так называемого «поколения ЕГЭ» не имеют объективной основы. При этом люди, выросшие в условиях этой системы, сегодня занимают ключевые позиции в экономике.
В интервью «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что значительная часть специалистов в возрасте от 30 до 40 лет сформирована в период действия ЕГЭ и составляет основу различных отраслей. Он указал на достижения страны в IT, инженерии, атомной и военной промышленности.
Музаев привел результаты проверочного экзамена для родителей, который прошел два года назад на ВДНХ. Взрослым предложили девять простых вопросов по истории, отобранных из экзаменационных материалов. Участники, не относящиеся к «поколению ЕГЭ», дали правильные ответы в 57% случаев.
По его словам, современные задания по истории требуют не запоминания дат, а понимания причинно-следственных связей. Экзамен ориентирован на анализ предпосылок событий и формирование целостного представления.
В качестве примера он описал задания с использованием юбилейной монеты, где необходимо определить событие по изображению и выполнить связанное задание. Отмечено, что задания с логическими цепочками или выбором неверных суждений невозможно выполнить без знания темы, а вероятность случайного угадывания практически отсутствует.
Музаев добавил, что после 2013 года структура экзамена изменилась. В иностранные языки включена устная часть, задания получили практическую направленность, а экзамен по литературе стал состоять из нескольких развернутых ответов.
ЕГЭ используется как выпускной экзамен в школе и одновременно как механизм поступления в вузы. Обязательными остаются русский язык и математика, остальные предметы сдаются по выбору.
