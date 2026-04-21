Ретро-площадка в стиле дискотек 60−70-х годов появилась в Самаре

В Промышленном районе Самары появилось новое арт-пространство. На площадке расположились двухметровая музыкальная пластинка, электрогитара и подсветка в стиле дискотек 60−70-х годов. Ретро-площадку обустроили у проходной Самарского хлебозавода № 5 (ГК «Каравай») к его 70-летнему юбилею.
Площадь нового арт-пространства составляет около 6 кв. м. В центре стоит деревянная скамейка в стиле 60-х, слева — трехколесный велосипед с цветами, справа — двухметровая музыкальная пластинка с надписью «70 лет миксуем хиты и классику. 24/7». А по вечерам там загораются дискотечные лампочки. Декораторы постарались воссоздать атмосферу дискотек второй половины прошлого века.
Напомним, Самарский хлебозавод № 5 был основан в 1956 году. Ежесуточно он производит 65 тонн продукции. В его ассортименте 80 наименований хлеба, батонов, пирогов и булок. Выпечку предприятия можно встретить на прилавках основных торговых сетей Поволжья и Урала.