«Пришлось нести на руках»: семье с ребёнком-инвалидом отказали во въезде в больницу Владивостока

Минздрав Приморья прокомментировал резонансную ситуацию, произошедшую у Краевой клинической детской больницы № 2 во Владивостоке, где родителей с тяжелобольным ребёнком не пустили на территорию учреждения. В ведомстве подтвердили, что по факту случившегося проведён разбор, а руководство больницы уже принесло семье извинения, сообщила пресс-служба организации.
По данным очевидцев и сообщениям в соцсетях, родители приехали забрать домой ребёнка — инвалида тяжёлой формы. Они просили открыть шлагбаум, чтобы подъехать ближе к корпусу, но получили отказ от охраны. В итоге отцу пришлось нести малыша на руках через всю территорию больницы.
«По факту произошедшего министерством здравоохранения Приморья и администрацией больницы произведён подробный разбор ситуации. Несмотря на то, что в медицинских учреждениях действуют ограничения, связанные с антитеррористическими мероприятиями, существует ряд жизненных обстоятельств, требующих содействия медицинских работников», — говорится в сообщении.
После проверки руководство больницы извинилось перед семьёй. Всему персоналу, включая службу охраны, проведён внеплановый инструктаж с акцентом на работу в ситуациях, касающихся маломобильных пациентов и их родителей.
Кроме того, по данным пресс-службы прокуратуры Приморья, ситуацией заинтересовалось надзорное ведомство. В ходе проверки будет дана оценка надлежащему оказанию медпомощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим. Не останутся без внимания вопросы беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и обеспечение доступной среды в медучреждении.
Минздрав Приморья призвал жителей при возникновении подобных трудностей сразу обращаться к руководству медучреждений — это позволит оперативно находить решения и избегать конфликтных ситуаций.