Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришлось нести на руках»: семье с ребёнком-инвалидом отказали во въезде в больницу Владивостока

После резонанса в соцсетях руководство больницы извинилось, а персонал прошёл дополнительный инструктаж.

Источник: PrimaMedia.ru

Минздрав Приморья прокомментировал резонансную ситуацию, произошедшую у Краевой клинической детской больницы № 2 во Владивостоке, где родителей с тяжелобольным ребёнком не пустили на территорию учреждения. В ведомстве подтвердили, что по факту случившегося проведён разбор, а руководство больницы уже принесло семье извинения, сообщила пресс-служба организации.

По данным очевидцев и сообщениям в соцсетях, родители приехали забрать домой ребёнка — инвалида тяжёлой формы. Они просили открыть шлагбаум, чтобы подъехать ближе к корпусу, но получили отказ от охраны. В итоге отцу пришлось нести малыша на руках через всю территорию больницы.

«По факту произошедшего министерством здравоохранения Приморья и администрацией больницы произведён подробный разбор ситуации. Несмотря на то, что в медицинских учреждениях действуют ограничения, связанные с антитеррористическими мероприятиями, существует ряд жизненных обстоятельств, требующих содействия медицинских работников», — говорится в сообщении.

После проверки руководство больницы извинилось перед семьёй. Всему персоналу, включая службу охраны, проведён внеплановый инструктаж с акцентом на работу в ситуациях, касающихся маломобильных пациентов и их родителей.

Кроме того, по данным пресс-службы прокуратуры Приморья, ситуацией заинтересовалось надзорное ведомство. В ходе проверки будет дана оценка надлежащему оказанию медпомощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим. Не останутся без внимания вопросы беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры и обеспечение доступной среды в медучреждении.

Минздрав Приморья призвал жителей при возникновении подобных трудностей сразу обращаться к руководству медучреждений — это позволит оперативно находить решения и избегать конфликтных ситуаций.