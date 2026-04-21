В историческом центре Уфы ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать 22 апреля с 7.00 до 13.00 и 24 апреля с 7.00 до 18.00, сообщает пресс-служба мэрии города.
Также в Уфе закроют парковку вблизи Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури (ул. Заки Валиди, 34) 24 апреля с 7.00 до 20.00.
Такие меры принимаются в связи с тем, что в столице республики пройдут чемпионат МВД России среди образовательных организаций по регби и мероприятия, посвященные 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.