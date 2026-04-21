Как хоронили наших предков на старейших кладбищах

«Воронеж — не “город на костях”. У нас всегда хоронили на строго отведенных местах. И даже после войны бойцов, похороненных в случайных местах, перезахоранивали в братские могилы, — рассказывает краевед. — Сначала это были приходские кладбища, которые находились рядам с церквями. Где крестился, молился, там и упокоивался человек. Кладбища были при всех старинных воронежских церквях. Например, Покровской, Воскресенской. Погосты существовали и на слободских территориях — Чижовке и Придаче. В начале XIX века в Воронеже отводят под погосты две территории — Чугуновское (район спорткомплекса “Юбилейный”) и Митрофановское кладбище, которое называли в народе Мещанским, — у современного цирка. Причем, если на Чугуновском хоронили преимущественно дворян, то на Митрофановском — купцов и другой люд».