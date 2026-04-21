Как хоронили наших предков на старейших кладбищах

Радоница — это один из значимых православных праздников, который отмечается на девятый день после Пасхи. Этот день посвящён поминовению усопших и является важным моментом для верующих, когда они могут вспомнить своих родных и близких, ушедших из жизни.
На Радоницу, которая в этом году выпадает на 21 апреля, vrn.aif.ru вместе с краеведом Ольгой Рудевой вспоминает старинные воронежские кладбища и тех, кто там похоронен.
Некрополь в центре города.
«Воронеж — не “город на костях”. У нас всегда хоронили на строго отведенных местах. И даже после войны бойцов, похороненных в случайных местах, перезахоранивали в братские могилы, — рассказывает краевед. — Сначала это были приходские кладбища, которые находились рядам с церквями. Где крестился, молился, там и упокоивался человек. Кладбища были при всех старинных воронежских церквях. Например, Покровской, Воскресенской. Погосты существовали и на слободских территориях — Чижовке и Придаче. В начале XIX века в Воронеже отводят под погосты две территории — Чугуновское (район спорткомплекса “Юбилейный”) и Митрофановское кладбище, которое называли в народе Мещанским, — у современного цирка. Причем, если на Чугуновском хоронили преимущественно дворян, то на Митрофановском — купцов и другой люд».
Чугуновское кладбище советская власть начала ликвидировать в 1929 году с закрытием Вознесенского храма. И территорию начали постепенно застраивать, но, как говорит Ольга Рудева, там, где нет построек, могилы сохранились. На Митрофановском, которое по некоторым данным занимало восемь гектаров, теперь разбит парк, построены жилые дома, цирк, торговый центр. Сейчас на литературном некрополе в парке «Живых и мертвых» сохранилось только шесть памятников — поэта Алексея Кольцова, его родителей и сестры, поэта Ивана Никитина и писательницы Елизаветы Милицыной.
«На Митрофановском кладбище был похоронен и главный архитектор Воронежа дореволюционного времени Михаил Замятнин. Но не известно, где его могила. У его потомков есть версия, что его надгробие перевернуто, находится на литературном некрополе», — отмечает Ольга Рудева.
Городская достопримечательность.
Терновое кладбище — самое старое из сохранившихся воронежских кладбищ. Оно располагается в Центральном районе Воронежа, в частном секторе между улицами Мало- Терновой и Дзиньковского. И сейчас на его бывшей территории находится школьная спортплощадка и несколько жилых домов. Погост основали в 70-х годах XVIII века и располагался он тогда на границе Воронежа и Троицкой слободы.
Сначала это кладбище не считалось престижным, но затем здесь находили последний приют и многие известные воронежцы, в том числе участники Отечественной войны 1812 года. В 1992 году городские власти отвели территорию уцелевшего кладбища под жилую застройку, но под давлением неравнодушных воронежцев это решение отменили. Сейчас остатки кладбища стали городской достопримечательностью.
«Здесь люди живут поколениями, и поэтому появляются новые надгробья. Люди знают, что там ранее были похоронены их родственники и ставят им новые памятники», — рассказала Ольга Рудева.
Старейшее из всех действующих городских кладбищ — Еврейское — сейчас признано объектом культурного наследия. Оно было устроено еврейской общиной Воронежа в XIX веке — за чертой города и полностью сохранилось, так как находилось в стороне, за городом. Сейчас оно, ограниченное улицами Колесниченко, Черняховского, Карельской и переулком Молдавским, занимает более трех гектаров и насчитывает свыше 3200 могил, 115 надгробий сохранились с дореволюционного времени.
На памятниках — надписи на иврите, русском, идише. В числе погребенных —воронежские раввины Х. Г. Фейгин, С. А. Айзенштейн, известные в Воронеже врачи Г. А. Майзель, А. С. Грейденберг, 16-летний журналист Е. Д. Бабицкий, казненный белогвардейцами в 1919 году.
Кладбище при Казанском храме в селе Отрожки открыли в 1908 году, а в 30-е годы прошлого столетия оно стало городским, когда пригородные поселения левобережья включили в состав Воронежа. Сейчас сельское кладбище окружено многоэтажными домами. Ближе к храму встречается множество дореволюционных захоронений с характерными для того времени надгробными камнями. Они чередуются с захоронениями 1920−1950 годов, большинство из которых заброшены.
«Оно попроще, здесь нет красивых обелисков, местные люди жили небогато и ставили в основном деревянные кресты», — отметила Ольга Рудева.
Аллея почета и славы.
Старейшее историко-мемориальное Коминтерновское кладбище тоже спряталось за жилыми домами. Лишь вереница киосков с искусственными цветами и могильными венками наводит на мысль, что рядом погост. Оно было открыто в 1932 году как обычное городское кладбище, а закрыто было в 1970 году. Всего на территории площадью более 31 га вечным сном спят более 56 тысяч человек — целый район!
На Коминтерновском кладбище похоронены герои Первой мировой войны, Советского Союза, России. Во время войны здесь хоронили солдат, погибших во время боевых действий и скончавшихся в госпиталях. Сюда же перенесли останки солдат с уничтоженного Чугуновского кладбища. На Аллее почета и славы находятся могилы известных руководителей, деятелей науки, медицины, спорта, искусства, архитектуры, литературы, которые внесли значительный вклад в развитие своей отрасли. Здесь покоится Гавриил Троепольский, который прославился повестью «Белый Бим Черное ухо» (12+), Мария Мордасова, известная своими частушками и песнями, художник Василий Криворучко. К местам захоронения приходят родственники, ученики, поклонники. Кто-то наводит порядок, кто-то просто проведывает, приносит цветы.
Воронежский краевед Андрей Борзенко отмечает, что на многих памятниках этого периода встречаются символические урны с прахом. Он считает это отсылкой к древнегреческим погребальным традициям и архитектурной моде того времени. В 1930-е и 1950-е у нас доминировал классицизм, для которого как раз характерны античные символы, а также это было признаком социальной трансформации, которая выражалась отказом от традиционных религиозных элементов на памятниках. Хотя не редко встречались и урны, увенчанные крестами.
«На Коминтерновском кладбище есть памятники, украшенные фигурами людей, детей, голубями, и достаточно часто — встречаются памятники-бюсты. В советское время пирамидки со звездами ставили не только на могилах воинов, но и на многих других могилах. А еще были памятники “секондхенд”. Их легко увидеть: на одной части памятника стерта старая информация, а на другой — выбита новая. Причем, это делалось абсолютно законно — надгробья б/у продавал Горсовет. Повторное использование памятников было повсеместным явлением в СССР. Такие памятники встречаются и на Еврейском кладбище», — рассказала Ольга Рудева.