Красноярцам объяснили, почему груша кажется слаще яблока

Груша — природный витаминно-минеральный комплекс. В этом фрукте содержатся витамины А, С, Е, К и группы В, а также важные микроэлементы: калий, кальций, железо, йод, фосфор и цинк. Дополняют пользу эфирные масла, флавоноиды и фитонциды, которые помогают организму бороться с вредными факторами. Груша кажется слаще яблока, но это лишь иллюзия и все дело в низкой кислотности фрукта. Это идеальный союзник для тех, кто следит за фигурой: в 100 граммах фрукта всего около 40 ккал, отмечают ГородПрима. Груша универсальна в кулинарии. Из неё варят компоты, джемы и варенье, делают цукаты и даже соленья (особенно хороши для этого дикие сорта). Отвары и компоты из сушеных плодов — хорошее средство при расстройствах кишечника благодаря вяжущему эффекту танинов. Грушевые отвары также полезны при воспалениях мочевыводящих путей. Высокое содержание калия делает грушу полезной для сердца и сосудов. Она способствует нормализации сердечного ритма и снижению уровня холестерина, помогает при борьбе с бессонницей. Органические кислоты в составе улучшают пищеварение и обмен веществ, а эфирные масла укрепляют иммунитет и оказывают противовоспалительное действие.