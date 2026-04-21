Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам объяснили, почему груша кажется слаще яблока

Груша — природный витаминно-минеральный комплекс. В этом фрукте содержатся витамины А, С, Е, К и группы В, а также важные микроэлементы: калий, кальций, железо, йод, фосфор и цинк. Дополняют пользу эфирные масла, флавоноиды и фитонциды, которые помогают организму бороться с вредными факторами. Груша кажется слаще яблока, но это лишь иллюзия и все дело в низкой кислотности фрукта. Это идеальный союзник для тех, кто следит за фигурой: в 100 граммах фрукта всего около 40 ккал, отмечают ГородПрима. Груша универсальна в кулинарии. Из неё варят компоты, джемы и варенье, делают цукаты и даже соленья (особенно хороши для этого дикие сорта). Отвары и компоты из сушеных плодов — хорошее средство при расстройствах кишечника благодаря вяжущему эффекту танинов. Грушевые отвары также полезны при воспалениях мочевыводящих путей. Высокое содержание калия делает грушу полезной для сердца и сосудов. Она способствует нормализации сердечного ритма и снижению уровня холестерина, помогает при борьбе с бессонницей. Органические кислоты в составе улучшают пищеварение и обмен веществ, а эфирные масла укрепляют иммунитет и оказывают противовоспалительное действие.