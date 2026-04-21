Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО возбуждено дело о мошенничестве при продаже сельхозтехники

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть ОМВД России по Облученскому району обратился местный житель, который пострадал от действий интернет-аферистов. Молодой человек вместе с супругой развивал подсобное хозяйство и планировал покупку спецтехники, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Увидев предложение о продаже трактора за 280 тысяч рублей, сельчанин связался с автором объявления. Для подтверждения серьезности намерений он перечислил предоплату в размере 35 тысяч рублей. Позже продавец запросил еще 50 тысяч рублей якобы для оплаты доставки техники.

Потерпевший предложил, чтобы его товарищ, проживающий в том же населенном пункте, лично проверил процесс отправки трактора. Сразу после этого диалога злоумышленник перестал отвечать на звонки.

По информации ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru