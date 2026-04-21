В ЕАО возбуждено дело о мошенничестве при продаже сельхозтехники

В дежурную часть ОМВД России по Облученскому району обратился местный житель, который пострадал от действий интернет-аферистов. Молодой человек вместе с супругой развивал подсобное хозяйство и планировал покупку спецтехники, сообщает полиция по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Увидев предложение о продаже трактора за 280 тысяч рублей, сельчанин связался с автором объявления. Для подтверждения серьезности намерений он перечислил предоплату в размере 35 тысяч рублей. Позже продавец запросил еще 50 тысяч рублей якобы для оплаты доставки техники.
Потерпевший предложил, чтобы его товарищ, проживающий в том же населенном пункте, лично проверил процесс отправки трактора. Сразу после этого диалога злоумышленник перестал отвечать на звонки.
По информации ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого.
