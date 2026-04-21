Разработан экологический метод извлечения тяжелых металлов

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Ученые КНР разработали универсальный экологический метод мембранного разделения ионов тяжелых металлов по принципу работы биологических кальциевых каналов. Об этом сообщила Китайская академия наук (КАН).
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, проект осуществлен усилиями специалистов Института биоэнергетики и биотехнологических процессов города Циндао (Восточный Китай), Института физико-технических технологий при КАН и Национальной ключевой лаборатории по преобразованию и использованию солнечной энергии. Этот метод позволяет «эффективно и избирательно извлекать различные ресурсы тяжелых металлов, имеющие решающее значение для развития новых источников энергии» и, как ожидается, «позволит решить давнюю проблему высокого уровня загрязнения, низкой эффективности и высокого энергопотребления, характерную для традиционных технологий извлечения тяжелых металлов».
В материале отмечается, что в связи со стремительным развитием ветровой, солнечной и атомной энергетики, а также производства электромобилей, спрос на тяжелые металлы в промышленности Китая быстро растет. К тому же существует риск их дефицита, в связи с чем, с учетом необходимости сохранения конкурентоспособности соответствующих сегментов национальной экономики, повышается актуальность альтернативного получения и вторичного использования соответствующих стратегических ресурсов.
Команда китайских исследователей создала микроскопические каналы, внутренняя поверхность которых покрыта специальным химическим веществом. Это позволило притягивать извлекаемый учеными уран и блокировать такие конкурирующие элементы, как ванадий. Подобная технология, как утверждается, может быть использована и для получения золота с медью. Предполагается, что она укрепит цепочки поставок минерального сырья в КНР.