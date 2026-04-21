Разработан экологический метод извлечения тяжелых металлов

В материале отмечается, что в связи со стремительным развитием ветровой, солнечной и атомной энергетики, а также производства электромобилей, спрос на тяжелые металлы в промышленности Китая быстро растет. К тому же существует риск их дефицита, в связи с чем, с учетом необходимости сохранения конкурентоспособности соответствующих сегментов национальной экономики, повышается актуальность альтернативного получения и вторичного использования соответствующих стратегических ресурсов.