10+ открыток к праздникам 21 апреля

21 апреля — день, когда в календаре встретились светлая память об ушедших, сладкое кулинарное искусство, теплота подруг и точность финансовых отчётов. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли почтить память предков, порадовать сладкоежек, поздравить лучшую подругу или выразить уважение главному бухгалтеру.
Радоница, День поминовения предков.
21 апреля 2026 года православные христиане отмечают Радоницу — день особого поминовения усопших, который приходится на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели. В отличие от скорбных родительских суббот, Радоница пронизана светлой надеждой на всеобщее воскресение.
В этот день принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, молиться об упокоении близких и символически «христосоваться» с ними, оставляя на могилах крашеные яйца и куличи. Священники напоминают, что главное в этот день — не обильная трапеза, а искренняя молитва. Чтобы поделиться светлой памятью с родными и почтить ушедших, выберите душевную открытку из нашей коллекции.
Международный день пряника.
21 апреля во всём мире отмечается Международный день пряника — праздник, посвящённый одному из самых древних и любимых мучных изделий. История пряника насчитывает несколько тысячелетий: первые пряники выпекали ещё в Древнем Египте, а на Руси они появились в IX веке и стали настоящим символом гостеприимства.
В этот день принято печь пряники самим, по семейным рецептам, устраивать трапезные вечера и дарить пряники близким. Чтобы поздравить сладкоежек и любителей домашней выпечки, выберите аппетитную открытку из нашей коллекции.
День женской дружбы.
21 апреля в США и других странах отмечается День женской дружбы, призванный подчеркнуть ценность доверительных отношений между женщинами.
В этот день принято встречаться с подругами, дарить небольшие подарки, писать тёплые письма и устраивать девичники. Чтобы поздравить свою лучшую подругу и поблагодарить её за поддержку, выберите нежную открытку из нашей коллекции.
День главного бухгалтера.
21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры — люди, на плечах которых лежит финансовое здоровье предприятий и безукоризненность отчётности. Праздник был учреждён в 1994 году журналом «Главбух» и быстро прижился в профессиональной среде.
В этот день принято поздравлять специалистов по учёту и налогам или просто устраивать корпоративные посиделки. Чтобы выразить уважение главному бухгалтеру вашей компании или просто порадовать знакомого финансиста, выберите стильную открытку из нашей коллекции.