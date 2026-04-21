МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты НИЯУ МИФИ разработали новую рабочую нейросеть под названием MambaShield для серверов, банковской, медицинской и промышленной сферы, защищенную от атак отравления-данных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«MambaShield — это не просто очередной алгоритм. Это фундамент для доверенного искусственного интеллекта, который можно устанавливать на атомные станции, в финансовые и медицинские организации, не боясь, что злоумышленник “отравит” обучающую выборку одной хитрой картинкой или пакетом данных», — цитирует пресс-служба авторов разработки.
Большинство современных ИИ-моделей (например, знаменитые трансформеры, лежащие в основе ChatGPT), как напоминают ученые, обладают уязвимостью перед так называемыми атаками отравления. Если злоумышленник подмешивает в обучающие данные вредоносные образцы, логика работы модели целенаправленно изменяется, что позволяет провести атаку (похитить деньги, получить секретную информацию и так далее). В руках особо хитроумных злоумышленников нанесение вреда растягивается во времени, а сама модель ИИ внешне продолжает исправно работать.
Как разговор в шумном кафе.
Ученые МИФИ обратились к новой архитектуре — селективным моделям в пространстве состояний (Selective State Space Models, sSSM). Такие модели, в отличие от классических SSM, способны адаптироваться к входным данным. Модель обучается динамически решать, какую информацию из прошлого контекста сохранить, а какую — отбросить.
«Представьте, что вы слушаете разговор в шумном кафе. Обычный ИИ пытается уловить и обработать все звуки сразу: звон ложек, музыку, голоса. MambaShield же фокусируется только на словах нужного собеседника, отфильтровывая злонамеренный шум и атакующие вставки», — пишут авторы.
По их словам, даже при отравлении 30% обучающих данных, точность модели останется выше 97%. Ученые провели эксперименты на трех сложнейших наборах данных о кибератаках, включающих миллионы образцов вредоносного трафика. Точность обнаружения составила 99,1% при атаке точность работы модели падала всего на 2−3%, а сама модель работала в 4,2 раза быстрее, чем классический трансформер.
Работа опубликована в журнале Expert Systems with Applications и получила грант от Министерства экономического развития РФ в рамках программы развития центров искусственного интеллекта.