«СурГУ‑Аверс» взяли реванш у «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР» в борьбе за 5‑е место

20 апреля во томском Дворце зрелищ и спорта прошёл заключительный день полуфинальных матчей за 5−8‑е места Чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги. В решающем поединке встретились команды «СурГУ‑Аверс» (Сургут) и «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Итоговый счёт — 3:2 в пользу сургутской команды — стал настоящим реваншем: всего четырьмя днями ранее «Волжаночка» одержала победу над соперницами на той же нейтральной площадке с тем же счётом 3:2.