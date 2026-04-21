«СурГУ‑Аверс» взяли реванш у «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР» в борьбе за 5‑е место

20 апреля во томском Дворце зрелищ и спорта прошёл заключительный день полуфинальных матчей за 5−8‑е места Чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги. В решающем поединке встретились команды «СурГУ‑Аверс» (Сургут) и «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Итоговый счёт — 3:2 в пользу сургутской команды — стал настоящим реваншем: всего четырьмя днями ранее «Волжаночка» одержала победу над соперницами на той же нейтральной площадке с тем же счётом 3:2.
Матч начался с доминирования «Волжаночки‑ГРАСС‑УОР». Волгоградки уверенно взяли инициативу в свои руки и выиграли первый сет — 25:17.
Во второй партии волжанки закрепили успех — 25:18.
Счёт 0:2 по сетам ставил «СурГУ‑Аверс» в сложное положение, но команда не сдалась. Тренеры пересмотрели тактику и сургутянки начали постепенно перехватывать инициативу:
В третьем сете сургутская команда сократила разрыв, показав уверенную игру на блоке и в атаке — 25:19.
Четвёртую партию вновь взяли сибирячки — 25:18, сравняв счёт в матче.
Решающий пятый сет, играемый до 15 очков при условии преимущества в 2 очка, стал кульминацией противостояния. Счёт — 15:11 в пользу сургутянок.
«СурГУ‑Аверс» (Сургут) — «Волжаночка-ГРАСС-УОР» (Волгоград) — 3:2 (17:25; 18:25; 25:19; 25:18; 15:11).
По итогам серии матчей за 5−8‑е места:
«Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» заняла 6‑е место в Чемпионате России. Команда в турнире одержала 2 победы и потерпела 4 поражения.
Девушки под руководством главного тренера Анастасии Андреевны Кузнецовой и старшего тренера Александра Петровича Чернова выступили в следующем составе: Ксения Пустотина, Полина Калачевская, Елизавета Иванова, Арина Никитина, Варвара Михайлина, Арина Панова, Мария Кулебякина, Елизавета Полуэктова, Сима Алавердян, Надежда Дундий, Дарья Пинчук, Дарья Левина.
Александр Веселовский.
Фото «Волжаночка-ГРАСС»/Vk.com.