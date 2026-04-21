«Потерпели полное фиаско»: аналитик назвал единственное, на что способна армия США в Иране

Военное командование США полностью провалило попытки провести сухопутную операции в Иране. С таким заявлением в эфире YouTube-канала заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.
«Я не думаю, что США решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. Они уже прощупывали почву для ввода войск и потерпели полное фиаско», — отметил эксперт.
Теперь, добавил Хеннингсен, единственной надеждой американских военных могут стать только воздушные атаки. Так, похоже, и произойдет — это все, на что способная американская армия.
Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузский пролив. Из-за этого стратегический маршрут до сих пор остаётся закрытым.
Также стало известно, что историю со скорой мирной сделкой между США и Ираном, похоже, можно откладывать в архив несбывшихся ожиданий. Ситуация в Ормузcком проливе опять развивается по жесткому сценарию.