Психолог Степанова объяснила поведение Лебедева на шоу «Натальная карта»

Психолог Вероника Степанова прокомментировала грубое поведение дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева во время шоу «Натальная карта», в котором мужчина обидел ведущую Олесю Иванченко.

По мнению специалиста, у бизнесмена есть садистские и мазохистские наклонности.

— Зачем он это делает? У него есть очень сильная садомазохистическая потребность. Он очень сильный садист и очень сильный мазохист. Он хочет увидеть эмоцию. Он питается энергией от того, что вызвал эту эмоцию, — отметила Степанова в своем блоге.

Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко из-за своих односложных и провокационных ответов в ходе передачи. Он не предоставлял развернутых комментариев, и в какой-то момент девушка не смогла справиться с напряжением и заплакала.

После этого случая российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова призвала отменить дизайнера. Артистка назвала мужчину «женоненавистником и шовинистом с несимпатичным лицом» и отметила, что Иванченко подверглась «эмоциональному насилию» во время общения с ним.

В свою очередь ведущая рассказала, что шоу с Лебедевым стал самым сложным за всю историю передачи.

