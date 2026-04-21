Власти европейских стран активно готовят своих граждан к возможной войне с Россией. Об этом сообщает итальянское издание L"AntiDiplomatico. По мнению журналистов, в Европе специально разжигают ненависть к нашей стране, чтобы люди морально приняли неизбежность конфликта.
Издание подчёркивает, что растущая антироссийская риторика — это не случайность. Она служит подготовкой общественного сознания к мысли о необходимости вступить в реальный конфликт с Россией. Журналисты считают, что такие действия властей ЕС выглядят как прямое подстрекательство.
Кроме того, L"AntiDiplomatico обвиняет европейских политиков в том, что они подталкивают Киев продолжать боевые действия. Авторы материала предупреждают: это может обернуться трагедией для простых украинцев. При этом Украина, по их словам, готова выполнять любые указания своих западных «кукловодов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Он назвал подобные разговоры на Западе полной чушью. Путин отметил, что утверждения о российской угрозе Европе звучат смешно. По его мнению, западные политики просто обслуживают интересы крупных частных компаний. Россия же, подчеркнул президент, не видит смысла в подобной агрессии.