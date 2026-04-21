Европа одурманивает собственных граждан антироссийской риторикой: на Западе нашли этому объяснение

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Он назвал подобные разговоры на Западе полной чушью. Путин отметил, что утверждения о российской угрозе Европе звучат смешно. По его мнению, западные политики просто обслуживают интересы крупных частных компаний. Россия же, подчеркнул президент, не видит смысла в подобной агрессии.