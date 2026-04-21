Фонд «Защитники Отечества» поддержал дочку героя СВО из Назарово

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» прошла творческая смена «Памяти героев верны!». Участницей программы стала Василиса Хомченко — юная жительница города Назарово, чья жизнь неразрывно связана с памятью о героически погибшем отце.
Николай Александрович Хомченко — ветеран СВО, старший сержант, разведчик‑пулемётчик разведывательной роты — погиб при выполнении боевого задания в Марьинке. За проявленное мужество он был посмертно награждён Знаком отличия «Георгиевский крест» и медалью «За отвагу».
Чтобы попасть на смену, нужно было выполнить творческое задание. Василиса выбрала направление «Рисунок» — в своей работе она постаралась передать силу и мужество российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Первые дни в «Орлёнке» принесли множество ярких впечатлений: новые знакомства, морские прогулки, творческие мастер‑классы. Самым неожиданным событием стало то, что путём голосования Василису выбрали боцманом на экипаже! Она отвечала за чистоту и порядок, входила в совет боцманов и за активное участие получила сертификат.
После возвращения из «Орлёнка» Василиса заметно изменилась. Она стала увереннее в себе, осознала, что способна на многое, и поверила в свои силы. Теперь у неё появились новые цели: девочка мечтает побывать в «Артеке» и «Океане», а ещё очень хочет снова вернуться в «Орлёнок». Поддержка фонда «Защитники Отечества» дала Василисе возможность не только проявить свои таланты, но и найти опору в новых впечатлениях, обрести друзей и поверить в себя.
Сообщил пресс-релиз красноярского отделения фонда «Защитники Отечества».
16+