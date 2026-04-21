Фонд «Защитники Отечества» поддержал дочку героя СВО из Назарово

После возвращения из «Орлёнка» Василиса заметно изменилась. Она стала увереннее в себе, осознала, что способна на многое, и поверила в свои силы. Теперь у неё появились новые цели: девочка мечтает побывать в «Артеке» и «Океане», а ещё очень хочет снова вернуться в «Орлёнок». Поддержка фонда «Защитники Отечества» дала Василисе возможность не только проявить свои таланты, но и найти опору в новых впечатлениях, обрести друзей и поверить в себя.