Создатель фальшивых сайтов из Волжского обманул красноярца и получил «условку»

Создатель сети фальшивых сайтов из Волжского получил условный срок за обман красноярца. Об этом рассказали в прокуратуре.
В сентябре 2023 года житель Красноярска нашел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя. Стоимость детали в 170 тыс. рублей его устроила. Связавшись с менеджером сайта автозапчастей, покупатель оперативно получил необходимые документы и согласился на условие предоплаты в размере половины суммы — 85 тыс. рублей. Но после перевода средств продавец перестал выходить на связь: ни двигателя, ни возврата денег мужчина не дождался.
Как выяснило следствие, за объявлением стояла организованная группа мошенников. Злоумышленники создали сеть фейковых сайтов на платформе Tilda, продвигали их через «Яндекс. Директ» и координировали свои действия в закрытом чате в Telegram. В группе существовало четкое разделение ролей: одни общались с потенциальными жертвами, другие занимались технической стороной вопроса.
Одним из технических специалистов оказался 34-летний житель Волжского. Мужчина создавал сайты-ловушки, продвигал их, администрировал и заметал следы — использовал шифрование и маскировку, чтобы его не вычислили. Но однажды шифрование дало сбой. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника, задержали его, изъяли компьютерную технику и похищенные деньги.
В суде специалист свою вину не признал:
«Я просто выполнял разовые заказы на разработку сайтов-визиток, — объяснил он. — Не знал, что там будут обманывать людей».
Однако, несмотря на это, суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Потерпевший подал гражданский иск, ему вернули деньги. Дела остальных участников группы правоохранители выделили в отдельное производство.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.