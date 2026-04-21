Создатель фальшивых сайтов из Волжского обманул красноярца и получил «условку»

В сентябре 2023 года житель Красноярска нашел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя. Стоимость детали в 170 тыс. рублей его устроила. Связавшись с менеджером сайта автозапчастей, покупатель оперативно получил необходимые документы и согласился на условие предоплаты в размере половины суммы — 85 тыс. рублей. Но после перевода средств продавец перестал выходить на связь: ни двигателя, ни возврата денег мужчина не дождался.