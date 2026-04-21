«Тёмная триада» в офисе: Учёные выяснили, какие профессии привлекают психопатов и нарциссов

Учёные опросили 600 студентов американского университета. И смогли без сомнений заявить: «тёмная сторона» как у мужчин, так и у женщин притягивается к власти и убеждению.
Теперь подробнее. Исследователи разбили «тёмную триаду» на отдельные черты. И вот что получилось:
Люди с выраженной смелостью (Boldness) потянулись в медицинские науки;Обладатели жестокости и ограниченной эмпатии (Meanness) выбрали технологии и инженерию. То есть IT, механику, работу с техникой;Импульсивные личности (Disinhibition) оказались в творческих профессиях;Макиавеллисты — циники, склонные к манипуляциям, — потянулись на руководящие роли. Но те из них, кто хотел влияния без доминирования, ушли в творчество и работу с животными. И избегали людей. Видимо, к лучшему;Нарциссы выбрали сферы, где можно и влиять, и творить.
«Люди с тёмными чертами могут хорошо контролировать свои импульсы и даже быть добряками, но внутри борются с “тёмными” мыслями», — отметили авторы исследования.
Главный вывод: «тёмная сторона» ищет роли, основанные на власти и убеждении. Причём это работает и для мужчин, и для женщин.
Организации теперь могут использовать эти данные, чтобы распознавать токсичное руководство на ранних стадиях. А педагоги — направлять людей с «тёмными» наклонностями в более здоровое русло.
