Комсомольские нефтепереработчики присоединились ко Дню донора

Волонтеры «Роснефти» в честь Национального дня донора крови в России приняли участие во Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России». В этом году донорами крови стали более 3 тысяч сотрудников дочерних предприятий Компании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Комсомольский НПЗ (предприятие входит в «Роснефть») поддержал всероссийскую инициативу. Медицинский персонал отдела Краевой станции переливания крови развернул на территории здравпункта завода мобильный пункт по сдаче крови. Желающих стать донорами было очень много, сотрудники станции успели за день принять только 50 человек, остальные заводчане продолжат сдавать кровь в другие дни. За несколько часов работы было собрано более 20 литров крови, такой объем, по данным врачей, может спасти жизни 60 пациентам.
— Кровь и ее ценные компоненты необходимы всегда, постоянное пополнение запасов — это обязательное условие оказания своевременной и эффективной медицинской помощи нашим пациентам, — рассказала врач-трансфузиолог отдела Краевой станции переливания крови Наталья Урасова. — С Комсомольским НПЗ мы успешно сотрудничаем уже более 5 лет. Многие из тех, кто сегодня сюда пришел, сдают кровь не только в день акции, а регулярно, и мы им очень благодарны за это.
Комсомольские нефтепереработчики — одни из самых активных участников городского донорского движения. На предприятии трудится около 200 кадровых доноров и более 40 из них присвоено звание «Почетный донор России». За прошлый год около работники КНПЗ совершили более 450 донаций.
Константин Волосатов — обладатель редкой группы крови, стать донором его вдохновил пример коллег и друзей. Нефтяник уже три года участвует в заводских акциях, внимательно относится к своему здоровью и считает, что что помогать людям — это очень благородная миссия.
Поддержка донорского движения — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В донорских акциях Компании ежегодно принимают участие несколько тысяч работников. Поддержка волонтерских проектов и регулярные донорские акции укрепляют традиции добровольчества и культуры взаимопомощи.